Hiszpański dziennik: Leo Messi podjął decyzję ws. swojej przyszłości

Poprzedni kontrakt Leo Messiego z FC Barceloną obowiązywał do 30 czerwca. I chociaż do klubu wrócił Joan Laporta, to prezydentowi Dumy Katalonii nie udało się wynegocjować warunków nowej umowy. Hiszpańskie media donosiły, że w imieniu Argentyńczyka negocjuje jego ojciec, a obie strony miały problem z dojściem do porozumienia.

Messi z obniżoną pensją

Wprawdzie Messi był łączony z Paris Saint-Germain, ale przejście zawodnika do Paryża wydawało się mało prawdopodobne. „AS” donosił, że podpisanie nowego kontraktu ma być tylko kwestią czasu, co potwierdził kataloński „Sport”. Z informacji przekazanych przez dziennik wynika, że nowa umowa ma zostać ogłoszona jeszcze w tym tygodniu, a Messi zostanie na Camp Nou przez kolejne pięć lat.

Pensja Argentyńczyka ma zostać obniżona o 50 proc., co – jak podaje „Sport” – zostało zaakceptowane przez samego zainteresowanego. Barcelona była bowiem naciskana przez La Liga w kwestii spełnienia finansowych wymagań fair play. Co ciekawe, pieniądze nie miały być problemem na żadnym etapie negocjacji. Punktami spornymi były kwestie prawne.

