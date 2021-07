Legia Warszawa w kolejnej rundzie eliminacji do LM! Mistrz Polski pokonał Bodo/ Glimt

Legia Warszawa walkę o Ligę Mistrzów rozpoczęła od pierwszej rundy kwalifikacji, gdzie mierzyła się z Bodo/Glimt. Rywal Wojskowych to mistrz Norwegii z ubiegłego sezonu i drużyna, która do eliminacji przystępowała już w trakcie ligowych rozgrywek. Podopieczni Czesława Michniewicza z kolei zmagania w Ekstraklasie rozpoczną dopiero 24 lipca, przez co forma zawodników pozostawała pod znakiem zapytania.

W pierwszym starciu górą była Legia, która wygrała 3:2. Mistrz Polski wprawdzie miał problemy w obronie, ale zaprezentował przy tym skuteczną grę w ofensywie. Najpierw wynik spotkania otworzył Luquinhas, a później dwa trafienia dołożył Mahir Emreli, który debiutował z „L” na koszulce.

Błysk Luquinhasa

W meczu rewanżowym początkowo lepiej prezentowali się goście, którzy częściej byli przy piłce, zmuszając zawodników Legii do biegania za futbolówką. Groźnie pod bramką Artura Boruca zrobiło się w 18. minucie, kiedy to Fet zagrywał płasko w pole karne, a wbiegający Botheim minimalnie minął się z futbolówką. Podopieczni Michniewicza próbowali z kolei grać z kontry, jednak ich akcjom brakowało precyzji w rozegraniu.

Legioniści próbowali przejmować inicjatywę, rozkręcając się z minuty na minutę. Kolejny sygnał ostrzegawczy dla mistrzów Polski nadszedł w 33. minucie, kiedy to stuprocentową sytuację miał Botheim. Snajper Bodo/Glimt dopadł do piłki zagrywanej przed bramkę, ale uderzył bardzo niecelnie. Siedem minut później z trafienia cieszyli się jednak Wojskowi. Luquinhas wpadł w szesnastkę z lewej flanki, ograł obrońcę i strzałem przy bliższym słupku dał prowadzenie Legii. Wynik 1:0 utrzymał się do przerwy.

Legia Warszawa z awansem

Po zmianie stron to mistrzowie Polski starali się dominować, częściej będąc przy piłce. W 50. minucie dobrą okazję miał Kapustka, który jednak niecelnie główkował po dośrodkowaniu Emreliego. Gospodarze jednak ciągle szanowali piłkę, nie forsując przy tym tempa, co było tym bardziej istotne, że piłkarze grali przy wysokiej temperaturze.

I chociaż norweski zespół szukał swoich szans, to przez długi czas nie miał pomysłu na sforsowanie dobrze ustawionej obrony Legii. Groźnie zrobiło się dopiero w 69. minucie, kiedy to po centrze z rzutu rożnego do piłki dopadł Kvile i strzałem głową trafił w poprzeczkę.

Kibice zgromadzeni na stadionie przy Łazienkowskiej byli świadkami jeszcze jednej bramki, która padła w doliczonym czasie gry. Na listę strzelców wpisał się Tomas Pekhart, po świetnym dośrodkowaniu Mattiasa Johanssona z prawego skrzydła. Mecz zakończył się wynikiem 2:0, a Legia Warszawa zameldowała się w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z estońską Flotą Talinn.

