Liga Konferencji. Śląsk Wrocław zagra o awans do drugiej rundy kwalifikacji

Śląsk Wrocław zajął w Ekstraklasie (sezon 2020-2021) czwarte miejsce. Dzięki temu mógł wziąć udział w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Drużyną, której przyszło się zmierzyć z polskim składem jest estońskie Paide. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 8 lipca, wrocławianie wygrali 2:1. Pierwszą bramkę strzelił Konrad Piasecki w 67. minucie. Niedługo później Estończycy wyrównali po pechowym golu samobójczym Wojciecha Golla. W dramatycznych okolicznościach Śląsk Wrocław zdołał strzelić bramkę na 2:1 w 89. minucie spotkania.

Liga Konferencji

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek europejskich, w których wezmą udział drużyny z 55 federacji piłkarskich, zrzeszonych przez UEFA. Do zmagań w tej lidze przystąpią aż trzy polskie zespoły. Niestety, Ekstraklasa straciła tym samym miejsca gwarantujące udział drużyn w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Nowe rozgrywki europejskie mają na celu umożliwienie drużynom z niżej notowanych lig, zasmakowania gry na międzynarodowym poziomie. Z tego też powodu, z pięciu najlepszych federacji awansować do Ligi Konferencji może tylko po jednej drużynie. Ligi, które zajmują w rankingu UEFA pozycje 6-16 i 51-55 mają zagwarantowane po dwa miejsca w rozgrywkach, a federacjom z pozycji 17-50 (w tym Polsce) zapewnia się po trzy „wejściówki” do najmniej prestiżowych pucharów europejskich.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Śląsk Wrocław - Paide odbędzie się 15 lipca o godzinie 21. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport.

