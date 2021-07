Gwiazda holenderskiej piłki kończy karierę, tym razem definitywnie. Piłkarz wydał oświadczenie

Arjen Robben to żywa legenda holenderskiego futbolu. W ostatnich tygodniach nie było pewne czy zamierza kontynuować karierę zawodniczą, czy jednak zawiesi buty na kołku. 15 lipca zadecydował i wybrał to drugie rozwiązanie.

Arjen Robben kończy karierę przez kontuzje

Ma to związek z problemami zdrowotnymi, które dręczą go od dłuższego czasu. Rozpoczęły się one w sezonie 2018/19, gdy występował jeszcze w Bayernie Monachium. Następnie skrzydłowy zrobił sobie roczną przerwę, by latem ubiegłego roku podpisać kontrakt z FC Groningen, którego jest wychowankiem. Niestety ponownie dały o sobie znać kłopoty zdrowotne – ze względu na uraz Robben stracił większość sezonu 2020/21.

To przelało czarę goryczy, mimo że Holender zdołał jeszcze wrócić na boisko pod koniec poprzednich rozgrywek. 37-latek stwierdził jednak, że przeciąganie kariery zawodniczej o kolejny rok nie jest dobrym pomysłem. Za sprawą listu opublikowanego na swoich profilach społecznościowych pożegnał się z rolą piłkarza.

„To była bardzo trudna decyzja. Chciałbym wszystkim podziękować za całe serdeczne wsparcie” – napisał w oświadczeniu stworzonym w języku niderlandzkim.

Aż 30 tytułów w CV Robbena

W swojej karierze Robben wygrał wiele trofeów. Zdobywał mistrzostwa Holandii (z PSV), Anglii (Chelsea), Hiszpanii (Real Madryt) czy Niemiec (Bayern Monachium – aż ośmiokrotnie!). W ostatnim z wymienionych klubów wygrał też Ligę Mistrzów w sezonie 2013/14. Ogółem w całej karierze uzbierał aż 30 trofeów. Mniej udana była jego przygoda z reprezentacją Holandii, którą zajmował drugie oraz trzecie miejsca podczas mistrzostw świata odpowiednio w 2010 i 2014 roku. W barwach narodowych zagrał 96 razy, zdobył w tych meczach 37 bramek i miał 34 asysty.

