Robert Lewandowski na celowniku mistrza Anglii? Polak może zmienić klub jeszcze latem

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium obowiązuje do czerwca 2023 roku, a Polak na mocy umowy zarabia około 350 tys. euro tygodniowo. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, to wartość napastnika już za rok może zmaleć, ponieważ pozostanie wówczas tylko rok do momentu, gdy „Lewy” stanie się wolnym zawodnikiem.

Lewandowski w City?

Według dziennikarza „Daily Mail”, Toma Collomosse'a, kapitan polskiej reprezentacji jeszcze w tym okienku transferowym może zmienić klub. Lewandowski ma znajdować się na celowniku Manchesteru City, który początkowo planował sprowadzić Harry'ego Kane'a. Prezydent Tottenhamu Daniel Levy nie jest jednak zainteresowany sprzedażą Anglika, przez co Obywatele muszą zacząć rozglądać się za innymi zawodnikami. A snajper Bayernu wydaje się być idealnym kandydatem do uzupełnienia linii ofensywnej mistrza Anglii.

Zdaniem Collomosse'a za ewentualnym transferem Polaka przemawiają dwie kwestie, niezwiązane bezpośrednio z długością jego kontraktu. Po pierwsze, 32-latek współpracował już z Pepem Guardiolą, który prowadził Bayern w latach 2014-2016. Teraz panowie mieliby okazję spotkać się w City.

Po drugie, nowy trener Bayernu Julian Nagelsmann w trakcie prowadzenia RB Lipsk często używał systemu bez typowego środkowego napastnika i niewykluczone, że w Monachium również będzie testował takie ustawienie sprawiając, że Lewandowski nie będzie już niezbędnym elementem personalnej układanki.

Czytaj też:

Piszczek zadebiutował w LKS-ie Goczałkowice-Zdrój. Grę pokrzyżowała pogoda