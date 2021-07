Szykuje się wymiana na linii Atletico – Barcelona. W sprawę zaangażowały się władze ligi

Antoine Griezmann przeszedł do FC Barcelony w 2019 roku, występując od tego czasu w 71 meczach. Francuz zdobył dla Dumy Katalonii 22 bramki, co jak na zawodnika jego pokroju nie jest dobrym rezultatem. Już od kilku miesięcy media spekulowały, że były gracz Atletico Madryt opuści Camp Nou i poszuka klubu, w którym odnajdzie formę sprzed kilku sezonów. „Marca” podaje, że Griezmann może wrócić do stolicy Hiszpanii.

Griezmann wróci do Madrytu?

Francuz, jak spekulują media, stanie się elementem wymiany na linii Atletico Madryt – FC Barcelona. Griezmann ma wrócić do swojego byłego klubu, a w zamian na Camp Nou przejdzie Saul Niguez. Tego typu transfery są jednak w Hiszpanii rzadko przeprowadzane, a kluby zazwyczaj decydują się na dwa osobne przelewy dokonywane na podstawie odrębnych wycen. Tym samym władze La Liga zdecydowały, że będą obserwowały transakcję między klubami, by upewnić się, że żaden z nich nie ubiegnie się do „sztuczek księgowych”.

Sprzedanie Griezmanna z pewnością ucieszyłoby władze Dumy Katalonii, które poszukują środków, by opłacić nowy kontrakt Leo Messiego. Argentyńczyk i tak miał już zgodzić się na obniżenie pensji o 50 proc., jednak Barcelona musi wciąż szukać oszczędności, pozbywając się piłkarzy, którzy nie są głównymi ogniwami zespołu, a zarazem są sowicie opłacani.

