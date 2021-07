Duże wyróżnienie dla Grzegorza Krychowiaka. W końcu ma powód do radości

Grzegorz Krychowiak w ostatnich tygodniach przeżywał trudny czas. To w dużej mierze przez niego Polska przegrała 1:2 ze Słowacją i jak się później okazało, zaprzepaściła szanse na awans do kolejnej fazy Euro 2020. Na defensywnego pomocnika spadła lawina krytyki, a nawet hejtu. Miesiąc później zawodnik ten może jednak wreszcie się uśmiechnąć. A to za sprawą decyzji rosyjskiej federacji piłkarskiej.

Grzegorz Krychowiak w najlepszej jedenastce sezonu ligi rosyjskiej

RFS wybrała bowiem najlepszą jedenastkę sezonu tamtejszej ligi za rozgrywki 2020/21. Znalazł się w niej właśnie Grzegorz Krychowiak, którego już wcześniej różne portale wyróżniały za świetne występy w Lokomotiwie Moskwa. Do najlepszej drużyny sezonu 2021/21 trafił też jego klubowy kolega, czyli Verdan Corluka, środkowy obrońca.

Oprócz Krychowiaka RFS doceniło także: Jurija Diupina (bramkarz – Rubin Kazań), Mario Fernandesa (prawy obrońca – CSKA Moskwa), Jarosława Rakickiego (środkowy obrońca – Zeint Sankt Petersburg), Douglasa Santosa (również Zenit), Denisa Makarowa (prawy pomocnik – Rubin Kazań), Christiana Noboę (środkowy pomocnik – PFK Soczi), Chwicze Kwaracchelię (lewy pomocnik – Rubin Kazań) i Artioma Dziubę oraz Serdara Azmuna (napastnicy – obaj z Zenita Sankt Petersburg).

Rosyjska federacja wskazała także dużą listę rezerwową tak zwanych „solidnych ligowców”. Niestety nawet w tym szerokim, 33-osobowym zestawieniu zabrakło miejsca dla Macieja Rybusa, Sebastiana Szymańskiego czy Rafała Augustyniaka.

Czytaj też:

Polski napastnik dostał ofertę z Chin. Będzie transfer? „Trzeba byłoby zapłacić 7,5 miliona euro”