Kamil Glik zmieni klub? „Negocjacje dobiegają końca”

Kamil Glik w ubiegłym sezonie rozegrał 36 spotkań w barwach Benevento Calcio, zdobywając w tym czasie dwa gole. Polak nie będzie jednak wspominał dobrze ostatnich miesięcy, ponieważ jego klub spadł do niższej klasy rozgrywkowej. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że stoper i tak zagra w Serie A. Gianluca Di Marzio, czyli zazwyczaj dobrze poinformowany włoski dziennikarz, przekazał, że 33-latek wkrótce przejdzie do Udinese.

Z informacji przekazanych przez Di Marzio wynika, że negocjacje między Benevento a Udinese „dobiegają końca”. Przyjście Polaka ma wzmocnić defensywę drużyny, która w ostatnim sezonie Serie A zajęła 13. miejsce. Wcześniej do klubu z Udine w ramach wypożyczenia dołączył lewy obrońca Destiny Udogie, czyli reprezentant włoskich drużyn młodzieżowych i gracz Hellasu Verona.

twitter

Bogata przeszłość w Serie A

Przypomnijmy, Glik ma na swoim koncie bogatą karierę w Serie A. Po transferze z Piastu Gliwice występował w US Palermo, a później był wypożyczony do AS Bari. Renomę wyrobił sobie dobrymi występami dla Torino FC, gdzie był nie tylko podstawowym zawodnikiem i ostoją obrony, ale również kapitanem. Później przez cztery lata grał dla AS Monaco, by ostatecznie powrócić do Włoch, dołączając do Benevento.

Czytaj też:

Szykuje się wymiana na linii Atletico – Barcelona. W sprawę zaangażowały się władze ligi