Messi zwrócił się do 100-letniego kibica. Podziękował mu za nietypowe zajęcie

Obecnie kibice większość statystyk mają na wyciągnięcie ręki. Każdy może sprawdzić w internecie, ile dany piłkarz zdobył bramek w konkretnym sezonie, z uwzględnieniem poszczególnych rozgrywek. Są jednak jeszcze fani, którzy skrupulatnie notują osiągnięcia swoich ulubieńców. Tak jest w przypadku mieszkającego w Argentynie Hernana.

Messi nagrał filmik dla fana

Mężczyzna ma 100 lat i jest zagorzałym kibicem Leo Messiego. Historię swojego dziadka pokazał w mediach społecznościowych jego wnuk Julian Mastrangelo. Jak się okazało, Hernan notuje każde trafienie swojego rodaka, zapisując datę, drużynę, przeciwko której grał 34-latek oraz liczbę bramek, które do tej pory zdobył utytułowany zawodnik.

Zaangażowanie 100-latka poruszyło internautów, a nagrania z jego udziałem stały się popularne na Instagramie i Tik Toku. W ten sposób dotarły do Messiego, który postanowił odpowiedzieć swojemu fanowi. – Cześć Hernan! Oczywiście słyszałem twoją historię i uważam, że to szalone, że w taki sposób zapisujesz bramki. Chciałbym cię przytulić i podziękować za pracę, którą wykonujesz. Życzę ci wszystkiego najlepszego, do zobaczenia niebawem – powiedział Argentyńczyk.

Materiał z udziałem Messiego został pokazany Hernanowi, który wyraźnie wzruszył się wiadomością nadesłaną przez kibica. Poruszony był również wnuk mężczyzny, a na nagraniu widać, że nie mógł powstrzymać się od łez.

