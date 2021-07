Barcelona chce sprzedać gwiazdę, ale na własnych warunkach. Jest jeden problem

Antoine Griezmann po przejściu z Atletico Madryt do FC Barcelony miał stać się jednym z liderów Dumy Katalonii. Francuz nie odnalazł się jednak w nowym zespole, strzelając przez dwa sezony La Liga zaledwie 22 bramki. Do tego skromnego dorobku dołożył cztery trafienia w Lidze Mistrzów. Tym samym media zaczęły spekulować na temat ewentualnego transferu napastnika, który od pewnego czasu jest łączony ze swoim poprzednim klubem.

Felix na Camp Nou?

„Marca" podawała, że Griezmann stanie się elementem wymiany na linii Atletico – Barcelona. Francuz miał wrócić na Wanda Metropolitano, a w zamian na Camp Nou miał powędrować Saul Niguez. Kataloński serwis Sport podaje jednak, że władze Dumy Katalonii twierdzą, że wartość rynkowa Griezmanna jest wyższa niż wartość Saula. Tym samym Atletico musiałoby nie tylko oddać hiszpańskiego pomocnika, ale również dopłacić 15-20 mln euro w gotówce.

Klub z Madrytu nie zamierza jednak wykładać gotówki, przez co Barcelona zaproponowała, by „elementem” wymiany zamiast Saula stał się Joao Felix. Problem w tym, że Atletico nie chce pozbywać się portugalskiej gwiazdy, tym bardziej że Griezmann jest od niego o dziewięć lat starszy. Co więcej, Diego Simeone pokłada duże nadzieje w 21-latku i chce, by stał się on jednym z liderów mistrza Hiszpanii.

