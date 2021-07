Neymar zaskoczył nową fryzurą. Zaprezentował ją podczas wizyty u lekarza

Reprezentacja Brazylii przegrała w finale Copa America z Argentyną, tracąc szanse na 10. triumf w tych rozgrywkach. „Dziękuję Boże. Dziękuję za zrealizowanie marzenia o noszeniu tej koszulki. Dziękuję za wszystko” – napisał Neymar na Instagramie po porażce z drużyną Leo Messiego.

Brazylijczyk w trakcie turnieju zdobył dwie bramki i odnotował trzy asysty, przewodząc w statystykach swojej reprezentacji. Teraz gwiazdor PSG udał się na zasłużony wypoczynek, po którym razem z paryskim klubem będzie przygotowywał się do startu nowego sezonu.

Neymar przy okazji urlopu postanowił zadbać o zdrowie i udał się z wizytą do dermatologa. To właśnie doktor Juliana Neiva za sprawą swojej relacji na Instagramie zdradziła, że piłkarz znowu zmienił fryzurę. Ze stosunkowo prostego uczesania prezentowanego w trakcie Copa America, przeszedł na warkoczyki. Jak zawsze, opinie internautów są podzielone. Część z nich doceniła nową fryzurę Brazylijczyka, inni z kolei krytykowali go za dosłownie „brzydkie” uczesanie.

