Wielki dzień dla polskiego piłkarza. Siedemnastolatek podpisał profesjonalny kontrakt z Liverpoolem

Ostatni rok musiał być dla Mateusza Musiałowskiego zwariowany w pozytywnym sensie – w jego trakcie wydarzyło się wiele dobrego dla skrzydłowego. Zwieńczenie progresu, który wykonał w tym czasie, urzeczywistniło się dzisiaj. Liverpool poinformował bowiem, że 16 lipca Polak związał się z The Reds profesjonalnym kontraktem.

Kim jest Mateusz Musiałowski, młodzieżowa gwiazda Liverpoolu?

To bez wątpienia duży krok naprzód w karierze 17-latka. Kolejny, bo już kilka dni wcześniej ogłoszono, że pojedzie on z pierwszą drużyną Liverpoolu na zgrupowanie do Austrii. Chciał tego sam Juergen Klopp. Musiałowski będzie mógł uczyć się fachu od takich gwiazd jak Mohamed Salah, Sadio Mane czy Diogo Jota.

To wszystko efekt gigantycznej i dobrej pracy, jaką Polak wykonał przez ostatni rok. Latem 2020 roku skrzydłowy przeszedł do angielskiego klubu z SMS-u Łódź i szybko stał się gwiazdą zespołu. Niektóre angielskie media pisały o nim jako o „mini-Hazardzie”, którego rzeczywiście przypomina pod pewnymi względami – na przykład jeśli chodzi o drybling.

Z tego typu porównaniami należy uważać, ale faktem jest, że poprzedni sezon w wykonaniu Musiałowskiego był bardzo dobry. W rozgrywkach 2020/21 wystąpił w 25 meczach ligi młodzieżowej, zdobył w nich 12 bramek i dodał trzy asysty.

