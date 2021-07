Hiszpańskie media chwalą polski talent. „Jeden z najciekawszych piłkarzy akademii Liverpoolu”

instagram

Mateusz Musiałowski przeszedł w sierpniu 2020 roku z UKS SMS Łódź do potęgi angielskiej piłki Liverpoolu. Piłkarz szybko zyskał na Wyspach uznanie, a w piątek 16 lipca, w wieku 17 lat, podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z The Reds. Media brytyjskie opisują Polaka w samych superlatywach, a do tworzenia pochwalnych treści dołączyli również dziennikarze hiszpańscy.

„Polski Messi”

Hiszpańskie media nie szczędzą miłych słów, skierowanych w stronę Mateusza Musiałowskiego. Polak od sierpnia 2020 roku zalicza stały rozwój i jak pisze AS: „jest jednym z najciekawszych piłkarzy Melwood, czyli akademii Liverpoolu”. 17-latek weźmie również udział w przedsezonowym zgrupowaniu The Reds, które odbywa się w Salzburgu. „Polski Messi”, jak nazywają go w zagranicznych mediach dziennikarze, rozpocznie zatem niedługo swoje pierwsze treningi pod wodzą Juergena Kloppa.

„Musiałowski jest bardzo wszechstronnym napastnikiem. Może grać z przodu, albo na obu skrzydłach boiska. Do tego cechuje się zwinnością i świetnie sprawdza się w ataku przestrzennym” - chwali Polaka AS. Mateusz Musiałowski zagrał w poprzednim sezonie 25 spotkań w barwach młodzieżowego Liverpoolu. Strzelił w nich 12 bramek i zaliczył trzy asysty.

