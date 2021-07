Reprezentant Włoch zmieni klub? Po udanym Euro chcą go Liverpool i Tottenham

Nicolo Barella ma za sobą bardzo udany sezon. Włoch pomógł Interowi Mediolan zdobyć mistrzostwo kraju po 11 latach przerwy, a do tego sukcesu dołożył mistrzostwo Europy z reprezentacją Azzurri. Tym samym wszechstronny pomocnik znalazł się na celowniku topowych europejskich klubów – podaje „Marca”.

Barella w Premier League?

Pogłoski transferowe podsyca fakt, że Inter ma problemy finansowe. W ramach oszczędności z posady trenera zwolniono Antonio Conte, a do PSG sprzedano Achrafa Hakimiego. Mistrzowie Włoch nie chcą jednak pozbywać się za wszelką cenę Barelli tym bardziej, że w Mediolanie jest on postrzegany jako przyszły kapitan drużyny. Co więcej, w grę wchodzi odnowienie umowy i podwyżka dla 24-latka.

Nie zmienia to faktu, że sprowadzeniem pomocnika ma być zainteresowany Jurgen Klopp. Nieustępliwy i agresywnie grający zawodnik mógłby stanowić świetne uzupełnienie linii pomocy Liverpoolu tym bardziej, że pod wodzą Conte udało mu się osiągnąć życiową formę. Barella jest łączony również z Tottenhamem, który rzekomo przewodzi w wyścigu o zakontraktowanie Włocha. Ten może zostać sprzedany za około 60-70 mln euro.

