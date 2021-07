Trener Barcelony nie ma wątpliwości. Powiedział, kto powinien dostać Złotą Piłkę

Leo Messi może spokojnie zaliczyć ten sezon do udanych. Piłkarz Barcelony wygrał ze swoim klubem Puchar Hiszpanii i na koniec sezonu odniósł swój pierwszy w karierze sukces reprezentacyjny, wygrywając z Argentyną Copa America. Ronald Koeman, trener katalońskiego klubu, udzielił wywiadu, w którym odniósł się do postawy legendarnego już zawodnika.

„Dla mnie jest najlepszy”

Ronald Koeman zwrócił uwagę w wywiadzie z klubową telewizją, że Leo Messi miał ciężki początek sezonu, ale później ponownie pokazał, że jest najlepszy na świecie. – Strzelił 30 bramek w La Lidze, czym dał drużynie wiele cennych punktów. Swoją wartość pokazał też w Copa America – powiedział trener Barcelony. – Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i będziemy mogli podziwiać tego zawodnika jeszcze przez parę lat – dodał Koeman.

Szkoleniowiec Blaugrany jasno też ocenił, kto powinien dostać Złotą Piłkę. – Dla mnie jest to Messi, ale każdy w Barcelonie powie coś takiego. Jednak jeśli przeanalizuje się jego sezon: 30 bramek w La Liga i trofeum z Argentyną... Wielokrotnie to powtarzałem, on jest dla mnie najlepszy – powiedział Koeman.

