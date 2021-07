Jeden z piłkarzy Premier League został aresztowany. Chodzi o przestępstwa seksualne na nieletnich

Późnym wieczorem 19 lipca dziennik „Daily Mirror” zaszokował nie tylko angielską opinię publiczną. W jednym z artykułów czytamy, że któryś z piłkarzy występujących w Premier League miał zostać aresztowany przez policję ze względu na przestępstwa seksualne na nieletnich, których się dopuszczał.

Klub zawiesił zatrzymanego zawodnika

O kogo chodzi? Gazeta nie podaje personaliów, co wynika z przepisów prawnych dotyczących tego typu spraw. Z tekstu dowiadujemy się jednak, że chodzi o 31-letniego piłkarza z wielomilionowym kontraktem, a do tego reprezentanta kraju. Cała sytuacja natomiast miała wydarzyć się w Manchesterze, co oczywiście nie musi świadczyć o tym, że mówimy o podopiecznym Pepa Guardioli czy Ole Gunnara Solskjaera.

Jeden z klubów Premier League miał potwierdzić dziennikarzom „Daily Mirror”, że rzeczywiście pewien piłkarz został zawieszony w prawach zawodnika po tym, jak aresztowała go policja. Klub ten zamierza on współpracować z wymiarem sprawiedliwości celem możliwie najszybszego ustalenia prawdy.

Niewykluczone, że chodzi o zawodnika Evertonu, bo właśnie The Toffees 19 lipca opublikowali krótkie oświadczenie, w którym czytamy o zawieszeniu gracza pierwszej drużyny w związku z prowadzonym przez policję śledztwem.

Czytaj też:

Transfer Podolskiego do Górnika Zabrze już przynosi profity. „Najwyższe obroty w historii”