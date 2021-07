To byłaby spora niespodzianka. Polski obrońca na celowniku dużego francuskiego klubu

Nie minął jeszcze rok od przejścia Roberta Gumnego do Augsburga, a prawy obrońca już może stać się bohaterem kolejnego transferu. Mówi się, że niebawem Polak wyjedzie jeszcze dalej na zachód, czyli do Francji. Na szczęście mówimy o zainteresowaniu nie ligowego średniaka, lecz topowego klubu z Ligue 1.

Gumny jako alternatywa dla Hiszpana z Fiorentiny

Wychowankiem Lecha mocno interesuje się Olympique Marsylia. Klub ten jest bardzo aktywny na rynku transferowym, ponieważ tego lata pozyskał już aż ośmiu zawodników i nie zamierza na tym poprzestawać. Jak wynika z informacji Sachy Nabeta z telewizji RMC Sport, Gumny jest tylko alternatywną opcją na wypadek, gdyby OM nie udało się pozyskać Pola Liroli z Fiorentiny. Hiszpan był już wypożyczony do tego zespołu w poprzednim sezonie.

Nawet jednak gdyby wychowanek Espanyolu przeszedł do drużyny z południa Francji, nie zamykałoby to Polakowi drogi do niej. Aktualnie w kadrze zespołu Jorge Sampaolego nie ma ani jednego prawego obrońcy, w związku z czym Gumny i tak mógłby liczyć na angaż. Wyżej wspomniany dziennikarz sugeruje, że Olympique rozpoczął już wstępne rozmowy z Augsburgiem.

Czy Augsburg puści Gumnego?

Pytanie, czy niemiecki klub w ogóle będzie chętny do sprzedaży wychowanka Lecha? Ten w rundzie wiosennej zaczął być ważną postacią pierwszej drużyny. Od początku lutego wystąpił w 13 z 15 spotkań ligowych i aż 12 z nich rozpoczął od pierwszej minuty. Do tego boczny defensor jest bardzo wszechstronny, ponieważ w razie potrzebny przyzwoicie radzi sobie także na lewej obronie.

Gdyby transfer doszedł do skutku, Gumny zostałby klubowym kolegą Arkadiusza Milika.

