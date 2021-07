Jakub Świerczok ma nowy klub. Zawodnik popisał kontrakt z egzotyczną drużyną

O transferze Świerczoka media spekulowały już parę tygodni. Jednak dopiero dzisiejszego poranka, agencja KFM, do której należy były zawodnik Piasta zatweetowała:

Już parę godzin później było jasne, że 28-letni napastnik podpisał 2.5-letni kontrakt z Nagoya Grampus. Klub wydał oficjalne oświadczenie na Twitterze, a post spowodował spore poruszenie wśród polskich jak i japońskich kibiców. Nagoya Grampus to 3. zespół poprzedniego sezonu ligi japońskiej. Warto dodać, że drużyna ta nadal jest w grze o ćwierćfinał azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Jakub Świerczok poprzedni sezon Ekstraklasy zakończył z 15 bramkami, co dało mu tytuł wicekróla strzelców. Tak dobry sezon zaowocował powołaniem do reprezentacji Polski prowadzonej przez Paulo Sousę. W niej Polak prezentował się dobrze, co tylko zwiększyło jego szansę na transfer.

Dzień wcześniej Piast Gliwice dokonał ogromnego wzmocnienia, które jak teraz się okazało mogło być tylko zastępstwem dla odejścia Świerczoka. Do klubu dołączył Damian Kądzior i mimo to, że są to zawodnicy z innych pozycji, to taki transfer z pewnością doda sporo jakości do gry drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika.

