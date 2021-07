Lewandowski jednak nie zagra w Anglii? „L'Equipe” wskazuje na inny kierunek transferu

Spekulacje na temat transferu Roberta Lewandowskiego trwają już od kilku tygodni. Brytyjskie media podawały, że Polak może dołączyć do Chelsea lub Manchesteru City. Londyński klub poszukuje bramkostrzelnego napastnika, a po fiasku negocjacji z Tottenhamem w sprawie sprowadzenia Harry'ego Kane'a stało się jasne, że w orbicie zainteresowań władz The Blues znajdzie się właśnie Lewandowski. Snajper Bayernu był także łączony z City za sprawą Pepa Guardioli, z którym kapitan Biało-Czerwonych zna się z czasów pracy Hiszpana w Monachium.

Lewandowski spełni swoje marzenie?

Zdaniem dziennikarzy „L'Equipe”, Lewandowski nie dołączy do żadnego z klubów Premier League. Co więcej, francuski dziennik podał, że Polak pozostanie w Monachium jeszcze co najmniej rok. Dopiero w kolejnym okienku transferowym może zmienić klub, odchodząc do Realu Madryt. Tak niespełna 33-letni napastnik miałby spełnić swoje wielkie marzenie o grze dla Królewskich.

Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że obecny kontrakt Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Tym samym za rok, jeśli w tym czasie Polak nie przedłuży umowy, jego wartość rynkowa spadnie, a władze Realu będą mogli go kupić za „jedyne” 50 mln euro.

Czytaj też:

Jakub Świerczok ma nowy klub. Zawodnik popisał kontrakt z egzotyczną drużyną