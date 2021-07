Polacy już we wrześniu zagrają w Warszawie z Anglią. Znamy ceny biletów

Reprezentacja Polski w marcu rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata. Remis z Węgrami, wygrana z Andorą i porażka z Anglią sprawiły, że Biało-Czerwoni zajmują dopiero czwarte miejsce w grupie. Szansa na zdobycie kolejnych punktów nadejdzie już we wrześniu, kiedy to podopieczni Paulo Sousy zagrają z Albanią, Anglią i San Marino. Dwa pierwsze z wymienionych spotkań odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie.

Bilety od 90 zł

Mecz z Albanią zostanie rozegrany 2 września o godz. 20:45. Wcześniej, bo 12 sierpnia, ruszy internetowa sprzedaż biletów na spotkanie. Wejściówki będzie można nabyć tylko w serwisie bilety.laczynaspilka.pl, a duże ułatwienia czekają osoby zaszczepione. Po wypełnieniu przepisowej połowy pojemności stadionu pozostałe miejsca zostaną udostępnione wyłącznie tym kibicom, którzy w pełni zaszczepili się przeciwko COVID-19.

Na fanów będą czekały bilety w różnych kategoriach cenowych. Za wejściówki w pierwszej z nich, odpowiadającej miejscom na bocznych trybunach, zapłacimy 160 zł. Nieco mniej, bo 120 zł, kosztują bilety na wyższe trybuny za bramkami. Za te mieszczące się także za bramkami, ale na niższym poziomie, trzeba zapłacić 90 zł. Tyle samo kosztują wejściówki dla osób z niepełnosprawnościami. Opiekun wchodzący na stadion z dzieckiem do lat 12 zapłaci za siebie 90 zł, a za pociechę 40 zł.

Identyczne kwoty przypisano biletom na mecz z Anglią, który Biało-Czerwoni rozegrają 8 września o godz. 20:45. Sprzedaż wejściówek ruszy 25 sierpnia.

