Wielka awantura w Copa Libertadores. Piłkarze zaatakowali sędziów i walczyli z policją. Jest nagranie

21 lipca odbyło się spotkanie pomiędzy Atletico Mineiro i Boca Juniors. Było to starcie rewanżowe w ramach 1/8 finału Copa Libertadores. Tydzień wcześniej Brazylijczycy i Argentyńczycy zremisowali 0:0, podobnie było również w tym meczu. Po serii rzutów karnych do dalszego etapu turnieju awansował pierwszy ze wspomnianych zespołów, co wywołało furię u piłkarzy drużyny gości. W efekcie doszło do regularnej bitwy – informuje gazeta „Clarin”.

Czy Boca Juniors zostało skrzywdzone przez sędziów?

Podopieczni Miguela Angela Russo byli wściekli, ponieważ czuli się oszukani. Uważali, że zarówno w pierwszym, jak i drugim spotkaniu z Atletico Mineiro sędziowie niesłusznie nie uznali ich dwóch strzelonych goli. Rzeczywiście szczególnie nieuznane trafienie Weigandta ze spotkania rewanżowego budzi kontrowersje – nawet VAR miał problemy, aby rozstrzygnąć, czy spalony faktycznie był. Na zdjęciu, mimo wyrysowanych linii, też trudno to dostrzec.

To sprawiło, że zawodnicy Los Xeneizes postanowili dać upust agresji, jaką czuli po porażce. Ruszyli więc za sędziami do tunelu, a ci, widząc zbliżającą się awanturę, schowali się w jednej z szatni. Piłkarzy musiała powstrzymywać ochrona, ponieważ byli wyjątkowo agresywni. W ruch poszły między innymi buty, a Marcos Rojo, były reprezentant Argentyny i dawny gracz Manchesteru United, próbował zaatakować policjantów gaśnicą. W pewnej chwili do awantury dołączył się prezes Atletico, Sergio Coelho i zaczął rzucać w graczy Boca Juniors butelkami z wodą.

Piłkarze trafili na komisariat

Bójka zakończyła się dopiero w momencie, kiedy funkcjonariusze zdecydowali się na rozpylenie gazu, dzięki któremu spacyfikowano dwie walczące ze sobą strony. Według „Clarin” kilku piłkarzy trafiło na komisariat, w tym wspomniany Rojo, a oprócz niego Sebastian Villa, Carlos Zambrano czy Javier Garcia. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie będą konsekwencje wobec Boca Juniors oraz poszczególnych zawodników.

