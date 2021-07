Śląsk Wrocław podejmie Ararat Erywań w Lidze Konferencji. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz?

Liga Konferencji Europy to nowy turniej stworzony pod egidą UEFA. W kwalifikacjach do fazy grupowej tych rozgrywek wystąpią trzy polskie zespoły. Jako jedna z pierwszych drużyn do boju ruszy Śląsk Wrocław, którego przeciwnikiem będzie Ararat Erywań.

Jaki skład wystawi Jacek Magiera?

Podopieczni Jacka Magiery rozpoczęli udział w Lidze Konferencji już w I rundzie. W jej ramach https://sport.wprost.pl/pilka-nozna/10469340/zmierzyli się z Paide Linnameeskond i po niewielkich kłopotach wyeliminowali tych przeciwników. W pierwszym spotkaniu zwyciężyli 2:1, w drugim z kolei 2:0. Mimo tego nie będą faworytami w starciu z Ormianami. Ci bowiem sprawili niespodziankę i w dwumeczu pokonali MOL Fehervar, który zdawał się być silniejszym zespołem.

Spekuluje się, że WKS wyjdzie na starcie z Araratem w podobnym, lub niemal identycznym zestawieniu jak przed tygodniem. Gdyby tak się stało, w akcji obejrzelibyśmy między innymi Krzysztofa Mączyńskiego, Waldemara Sobotę, Mateusza Praszelika czy Erika Exposito. Niewykluczone, że w Jacek Magiera pośle do boju również Petra Schwarza, który doskonale wykonuje stałe fragmenty.

Gdzie oglądać mecz Ararat Erywań – Śląsk Wrocław?

Transmisja spotkania Araratu ze Śląskiem odbędzie się na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie ipla.tv. Początek spotkania o godzinie 15:00. Skomentują je Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.

