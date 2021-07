Trudne starcie ze starymi znajomymi. Podajemy, gdzie obejrzeć mecz Pogoni Szczecin z NK Osijek

22 lipca odbędą się aż trzy spotkania kwalifikacji Ligi Konferencji. Najpierw swoje starcia rozegrają Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa, a późnym wieczorem także Pogoń Szczecin. Drużyna Kosty Runjaica zmierzy się z NK Osijek. Większe szanse na awans daje się Chorwatom, którzy pod wieloma względami zdają się po prostu mocniejszą ekipą.

Starzy znajomi z Ekstraklasy

Co ciekawe trenerem Biało-Niebieskich jest dobrze znany polskim kibicom Nenad Bjelica. Szkoleniowiec ten niegdyś prowadził Lecha Poznań i jest ciepło wspominany w naszym kraju. Przyjazd do Szczecina to dla niego podróż sentymentalna. Bjelica, cytowany przez oficjalną stronę Pogoni, przyznał też, że poniekąd to dzięki niemu do zespołu Portowców trafił trener Kosta Runjaic. Chorwat miał mu zarekomendować pracę w Ekstraklasie.

Oprócz szkoleniowca NK Osijek, w akcji prawdopodobnie obejrzymy też kilku byłych piłkarzy polskich klubów. W zespole tym występują Damjan Bohar (dawniej Zagłębie Lubin), Petar Brlek (wcześniej Wisła Kraków) czy Ivan Fiolić (do niedawna Cracovia). Portowcy z kolei będą mogli już skorzystać ze swojego nowego nabytku – Piotra Parzyszka. Szczecinianie wiążą z nim bardzo duże nadzieje, ponieważ w poprzednim sezonie bardzo brakowało im skutecznego napastnika. On ma uzupełnić tę lukę.

Kiedy i gdzie transmisja z meczu Pogoń Szczecin – NK Osijek?

Mecz Pogoń Szczecin – NK Osijek odbędzie się 22 lipca o godzinie 21:00. Transmisję z niego będzie można śledzić na antenie TVP Sport.

