Lewandowski ćwiczy w ogrodzie. Skorzystał z... placu zabaw

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski zostanie w Bayernie Monachium na kolejny sezon. Chociaż Polak był łączony z Chelsea i Manchesterem City, to żaden z tych klubów nie złożył oficjalnej oferty za napastnika. Tym samym kapitan reprezentacji Polski może w spokoju przygotowywać się do nowego sezonu.

Ćwiczenia na huśtawce

Lewandowski kilka ostatnich tygodni spędził na Majorce, gdzie korzystał z uroku urlopu w towarzystwie żony i córek. O tym, że zostało mu jeszcze tylko kilka dni wakacji, poinformował we wpisie z 20 lipca. Sportowiec nie zamierza jednak ograniczać się tylko do odpoczynku, regularnie pracując nad formą fizyczną. Świadczy o tym wpis z czwartku 22 lipca.

Piłkarz pokazał zdjęcie z przydomowego placu zabaw, a konkretnie zamontowanych huśtawek i zjeżdżalni. Lewandowski wykorzystał górną belkę konstrukcji do podciągania się, ćwicząc tym samym mięśnie ramion i brzucha.

instagram

Polak wkrótce wróci do treningów z klubem, który już 6 sierpnia rozegra pierwsze spotkanie w ramach Pucharu Niemiec. Tydzień później mistrz kraju przystąpi do rozgrywek ligowych. Jeszcze w lipcu formę Bawarczyków sprawdzą Ajax Amsterdam, Borussia Moenchengladbach i Napoli, z którymi Bayern rozegra mecze towarzyskie.

