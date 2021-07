Bayern Monachium wyznaczył nowe zasady. Chodzi o zarobki piłkarzy

Bayern Monachium zawsze słynął z racjonalnej polityki płacowej, starając się nie obciążać budżetu wieloma kosztownymi kontraktami. Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że władze klubu z Bawarii i tak postanowiły wprowadzić nową skalę płacową. Zawodnicy zostali podzieleni na cztery grupy odpowiadające wartości ich kontraktów – podaje „Bild”.

Lewandowski w pierwszej grupie

Mistrz Niemiec chce uniknąć w przyszłości sytuacji, w której zawodnik zarabiałby więcej, niż 20 mln euro rocznie. Taki pułap ma być nie do „przeskoczenia” przez żadnego z piłkarzy, a jedynym, który zarobi przybliżoną sumę, jest Robert Lewandowski.

W pierwszej grupie graczy zarabiającej powyżej 15 mln euro rocznie są jeszcze Manuel Neuer, Thomas Muller i Leroy Sane. Do kolegów wkrótce mogą dołączyć Joshua Kimmich, Leona Goretzka i Kingsley Coman, którzy mają szanse na podpisanie nowych, bardziej lukratywnych kontraktów.

Do drugiej grupy zawodników inkasujących od 10 do 15 mln rocznie zakwalifikowano Serge Gnabry'ego. Kolejną grupę stanowią m.in. Niklas Sule i wspomniany Goretzka, którzy zarabiają 5-10 mln. Drugi z graczy wkrótce jednak może „awansować” w hierarchii zarobków, ponieważ negocjuje nową umowę. Ostatnia, czwarta już grupa, obejmuje piłkarzy zarabiających do pięciu mln euro rocznie.

Czytaj też:

Lewandowski ćwiczy w ogrodzie. Skorzystał z... placu zabaw