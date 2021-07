Dawid Janczyk zaszokował filmikiem na Instagramie. Przykra wiadomość od napastnika

Dawid Janczyk był swego czasu uważany za wielką nadzieję polskiego futbolu. Latem 2007 roku, kiedy miał zaledwie 20 lat, odszedł z Legii Warszawa do CSKA Moskwa za 4,2 miliona euro. Niestety później było już tylko gorzej – piłkarz popadł w alkoholizm i mimo wielu prób uratowania go od choroby nie udało mu się powrócić do normalnego życia i gry na wysokim poziomie.

Szokujący i kompromitujący filmik Janczyka

Kolejnym tego dowodem jest video, jakie umieszczono na jego profilu instagramowym rankiem 26 lipca. Widać na nim pijanego Janczyka podróżującego samochodem (w roli pasażera), wyznającego miłość niejakiej Sylwii. Przy nagraniu umieszczono wymowny podpis: „A walić wszystko. Jestem pijakiem i dobrze mi z tym”. W dalszej części nagrania były piłkarz odwraca się w kierunku tylnego siedzenia i pokazuje gołe pośladki.

Filmik został szybko usunięty z profilu Janczyka, ale wygląda na to, że nadal nie uporał się on ze swoimi problemami i nie zmieniła tego nawet wydana przez niego książka pod tytułem „Spowiedź”, w której opowiedział swoją tragiczną historię.

Nieudane próby powrotu do normalności

W ostatnich latach kilka klubów z niższych lig próbowało wyciągnąć do niego pomocną dłoń, oferując możliwość gry dla tych drużyn. Niestety w każdym z nich – KTS Weszło, Odrze Wodzisław, MKS-ie Ciechanów czy LZS-ie Piotrówka – przygoda Janczyka kończyła się jedynie na deklaracjach dotyczących trzeźwości i odpowiedniego wykonywania obowiązków. Po krótkim czasie napastnik zawsze wracał do nałogu.

