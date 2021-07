Kolejne wielkie wzmocnienie Manchesteru United. Czerwone Diabły kupiły gwiazdę Realu Madryt

Spośród wszystkich angielskich klubów to właśnie nowe nabytki Manchesteru United wzbudzają największy podziw wśród kibiców. Do drużyny Ole Gunnara Solskjaera już wcześniej dołączył Jadon Sancho, a wieczorem 27 lipca dostaliśmy potwierdzenie tego, o czym spekulowano już od dawna – do Czerwonych Diabłów dołączył Raphael Varane.

Ile kosztował Raphael Varane?

Na oficjalnej stronie klubu pojawił się lakoniczny komunikat, w którym czytamy, że środkowy obrońca musi jeszcze przejść testy medyczne, ale te wydają się jedynie formalnością. Ile kosztował Francuz? Manchester United nie podał oficjalnej kwoty, nie zrobił też tego Real Madryt. Zarówno angielska jak i hiszpańska prasa pisały jednak o 50 milionach euro. Najświeższe informacje na ten temat mówią jednak o 41 + 12 milionach zmiennych – poinformował o tym portal goal.com.

Carlo Ancelotti w ostatnich dniach jeszcze próbował przekonać Varane’a do pozostania w zespole Los Blancos, ale ten postanowił poszukać nowych wyzwań. Mówi się, że w Anglii Francuz będzie zarabiał tyle, co Harry Maguire, czyli około 190 tysięcy funtów tygodniowo. To właśnie z Anglikiem nowy nabytek Manchesteru United ma grać w pierwszym składzie na środku obrony. Wydaje się, że ani Victor Lindelof, ani Eric Bailly nie bedą w stanie wygrać rywalizacji z Varanem.

Bogate CV środkowego obrońcy

W swojej karierze stoper zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 2018 roku. W barwach Realu Madryt trzykrotnie wygrał ligę hiszpańską, cztery razy z kolei sięgał po zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

