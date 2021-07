Z podniesionymi głowami przywitają Litwinów. Podajemy kiedy i gdzie oglądać mecz Raków – Suduva

29 lipca do boju znów ruszą polskie zespoły walczące o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Jako pierwsi na boisko wyjdą piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy zagrają z Suduvą Mariampol z Litwy. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis.

Efektowny triumf Rakowa z Piastem

Mimo że podopieczni Marka Papszuna nie zwyciężyli z tymi przeciwnikami w poprzednim tygodniu, do najbliższego starcia mogą podchodzić z podniesionymi głowami. W pierwszej kolejce Ekstraklasy po efektownym spotkaniu pokonali Piast Gliwice, a świetnie spisywali się najważniejsi piłkarze, tacy jak Ivi Lopez czy Marcin Cebula. Dobre zawody rozegrali też Mateusz Wdowiak i Daniel Szelągowski. Spektakularnie zaprezentował się także nowy bramkarz Rakowa, Vladan Kovacević.

Nie zmienia to jednak faktu, że częstochowska drużyna przechodzi aktualnie delikatną przebudowę. 25 lipca faktem stało się odejście Davida Tijanicia, na którym Raków mógł zarobić nawet 3 miliony euro. Z kolei Ben Lederman, który w sezonie 2021/22 miał pełnić w zespole ważniejszą rolę, naderwał więzadło boczne w kolanie i czekają go cztery miesiące pauzy. W związku z tym należy spodziewać się, że do drużyny Marka Papszuna wkrótce dołączy jeszcze kilku nowych piłkarzy.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Raków – Suduva?

Mecz Raków Częstochowa – Suduva Mariampol odbędzie się 29 lipca o godzinie 19:00. Transmisję z niego przeprowadzi TVP Sport, a także serwis sport.tvp.pl. Starcie to skomentują Hubert Bugaj i Mariusz Rumak.

Czytaj też:

Dariusz Szpakowski niebawem zakończy karierę komentatorską? Zasugerował to na wizji