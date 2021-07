Śląsk Wrocław zagra z Araratem Erywań w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Kiedy transmisja?

Ostatnie dni w Śląsku są niepokojące, ale niezależnie od nich Jacek Magiera musi dobrze przygotować swoich podopiecznych do drugiego meczu z Araratem Erywań. W pierwszym, rozgrywanym na wyjeździe, jego zespół zwyciężył 4:2, ale ten wynik doskonale obrazuje też, że WKS wcale nie musi być pewny awansu do następnej rundy. W rewanżu ważni będą przede wszystkim Robert Pich oraz Erik Exposito.

Robert Pich uspokoił kibiców Śląska Wrocław. Co z Exposito?

Wyżej wspomniane postacie to liderzy ofensywy Śląska, bez których trudno wyobrazić sobie drużynę Magiery. Pierwszy łączony był ostatnio z przenosinami do pewnej cypryjskiej drużyny. Gdyby transfer doszedł do skutku, Wojskowi straciliby skrzydłowego, który przez ostatnie cztery i pół sezonu zdobył 33 bramki i dał kolegom 29 asyst. Sam zawodnik rozwiał jednak wątpliwości co do swojej przyszłości w rozmowie z portalem slasknet.com. – To jest temat sprzed miesiąca, kiedy faktycznie było zainteresowanie. Teraz to już nieaktualne, więc w ogóle się tym nie przejmuję – powiedział.

Od dłuższego czasu mówi się też, że ze Śląska jeszcze tego lata może odejść Exposito. Napastnik ten nigdy nie strzelał wielu goli, ale i tak jest bardzo ważny dla trenera Magiery i całego systemu gry Śląska. Co prawda w drużynie WKS-u znajduje się dwóch innych snajperów – Caye Quintana i Fabian Piasecki – lecz na początku tego sezonu obaj ci snajperzy przegrywają rywalizację z Exposito. W tym sezonie Hiszpan strzelił jednego gola i miał trzy asysty w trzech meczach. Możliwe, że z Araratem powiększy swój dorobek.

Kiedy i gdzie transmisja z meczu Śląsk – Ararat?

Mecz Śląsk Wrocław – Ararat Erywań zaplanowano na 29 lipca. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o godzinie 20:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport oraz na platformie ipla.tv.

Czytaj też:

Tokio 2020. Faza grupowa olimpijskiego turnieju w piłce nożnej dobiegła końca. Są niespodzianki