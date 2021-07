Trudna chorwacka misja Portowców. Kiedy mecz Pogoni Szczecin z NK Osijek w Lidze Konferencji?

Czy Pogoń Szczecin awansuje do dalszej fazy eliminacji Ligi Konferencji? To pytanie zadają sobie wszyscy polscy i chorwaccy kibice. Plany drużyny Kosty Runjaica będzie chciało pokrzyżować NK Osijek. Podajemy, kiedy rozpocznie się mecz i gdzie będzie można go obejrzeć.

Już 29 lipca Pogoń Szczecin rozegra spotkanie rewanżowe z NK Osijek w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Portowców czeka trudne zadanie – po tym jak zremisowali u siebie 0:0, będą musieli zwyciężyć na wyjeździe, aby przejść do kolejnego etapu kwalifikacji. Będzie to o tyle trudne, że przed rozpoczęciem bieżącego sezonu UEFA zniosła zasadę dotyczącą premiowania bramek zdobytych na wyjeździe. Każdy bramkowy remis dałby więc Portowcom dogrywkę, a nie awans. Nadzieja w Parzyszku i Kozłowskim Należy spodziewać się, że Kosta Runjaic w Chorwacji rzuci do boju wszystkich swoich najlepszych zawodników. Powinniśmy więc obejrzeć w akcji Benedikta Zecha, Damiana Dąbrowskiego, Michała Kucharczyka czy przede wszystkim Piotra Parzyszka. Ten ostatni jest wielką nadzieją szczecinian na to, że w końcu będą mogli oni pochwalić się skutecznym napastnikiem. Luka Zahović jak zawodził, tak nadal zawodzi, a Adrian Benedyczak odszedł tego lata do Parmy. Pytanie, czy od pierwszej minuty zagra też Kacper Kozłowski? Młodzian odpoczywał nieco dłużej po udziale reprezentacji Polski w Euro 2020 i ostatnie spotkanie Pogoni w Ekstraklasie rozpoczął na ławce. Pomocnik pojawił się na murawie dopiero w 66. minucie i zaliczył tak zwane „wejście smoka”. Nie minęło 60 sekund, a już cieszył się z gola na 2:0 w starciu z Górnikiem Zabrze. Bramka była naprawdę efektowna, bo zanim Kozłowski trafił do siatki, minął w dryblingu kilku rywali. Jego skuteczność i błyskotliwość bardzo przyda się w spotkaniu z NK Osijek. NK Osijek kontra Pogoń Szczecin – kiedy mecz? Mecz NK Osijek – Pogoń Szczecin odbędzie się 29 lipca o godzinie 21:00. Transmisję z niego przeprowadzi TVP Sport oraz serwis sport.tvp.pl. Za mikrofonami zasiądą Maciej Iwański i Marcin Żewłakow. Czytaj też:

Dariusz Szpakowski niebawem zakończy karierę komentatorską? Zasugerował to na wizji