Szokujący list piłkarzy Esbjerg. Peter Hyballa miał znęcać się nad nimi fizycznie i psychicznie

Peter Hyballa i jego dziwne metody treningowe budzą duże poruszenie już od dawna. Jeszcze kiedy prowadził Wisłę Kraków, mówiło się, że w wielu aspektach pracy Niemiec po prostu przesadza. Wszystkie historie dotyczące Białej Gwiazdy nijak mają się jednak do tego, co w ostatnich tygodniach dzieje się w Esbjerg, które obecnie prowadzi ten szkoleniowiec.

Zarząd Esbjerg stał murem za Hyballą

Już jakiś czas temu duńskie media donosiły o upokorzeniach fizycznych i psychicznych, których dopuszcza się Hyballa wobec piłkarzy. Mimo tego zarząd klubu stanął murem za trenerem oraz jego sztabem. To tylko pogłębiło problem, o którym zawodnicy Esbjerg opowiedzieli w liście otwartym, wysłanym do mediów. Jego treść została opublikowana na portalu ekstrabladet.dk.

List jest bardzo długi, a zarzuty, które w nim padają wyjątkowo mocne. Według relacji zawodników katorżnicze treningi zaowocowały wieloma kontuzjami, a sztab szkoleniowy lekceważy zalecenia medyczne co do zdrowia piłkarzy, narażając je na jeszcze większy szwank. Ponadto trenerzy mieli zrobić zawodnikom zdjęcia nago, o czym oni sami nie wiedzieli i nie mają pojęcia, w jakich celach wykorzystywane są fotografie.

Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad piłkarzami

W dalszej części listu gracze opowiadają wyzwiskach i publicznym upokarzaniu piłkarzy przed resztą drużyny, karach cielesnych takich jak wykręcanie sutków czy psychicznym znęcaniu się nad poszczególnymi zawodnikami. W ramach sankcji Hyballa przez cały trening miał co chwilę gwizdać gwizdkiem wprost do ucha jednego z podopiecznych. Innego uderzał otwartą dłonią w różne części ciała za każdym razem, gdy mijał go na korytarzu.

Zawodnicy wielokrotnie mieli doświadczyć również gróźb zwolnienia z klubu i komentarzy typu „jesteś żartem” czy „ty głupi koniu” przy okazji nieudanych zagrań na treningach. Wyzwiska kierowane przez trenera do piłkarzy są ponoć na porządku dziennym.

Pod listem podpisało się aż 21 piłkarzy.

