Skoro z Suduvą się męczyli, to jak mają pokonać Rubin? Trudne zadanie Rakowa Częstochowa

Już niebawem Raków Częstochowa zagra z Rubinem Kazań w kolejnym meczu eliminacji Ligi Konferencji. To czwarta najlepsza rosyjska drużyna poprzedniego sezonu, prowadzona przez byłego selekcjonera Sbornej, Leonida Słuckiego. Spotkanie to zapowiada się na arcytrudne dla polskiego zespołu.

Znacznie silniejsi niż Suduva

Co prawda w drużynie Czerwono-Zielonych nie ma już tak wielu gwiazd jak przed laty, ale nadal jest w niej kilku zawodników, którzy mogą zaimponować nie tylko w teorii. Największy postrach wśród obrońców Rakowa ma prawo budzić Chwicza Kwaracchelia, przebojowy skrzydłowy i prawdopodobnie największy talent z Gruzji od czasów Kachy Kaładze. Haksabanović czy Makarow to kolejni potencjalni problematyczni zawodnicy z Rubina. W zespole tym gra też pomocnik, którego doskonale powinni pamiętać fani Ekstraklasy – Darko Jevtić niegdyś występował w Lechu Poznań.

Patrząc z perspektywy Rakowa trudno podchodzić do tego spotkania z optymizmem. Zwłaszcza mając w pamięci to, jak ten zespół zaprezentował się w dwumeczu z Suduvą Mariampol, litewską drużyną o znacznie mniejszym potencjale. Przez 210 minut tej rywalizacji częstochowianie bili głowami w mur i awansowali dopiero po rzutach karnych. I to pomimo faktu, że w składzie mieli tak kreatywnych graczy jak Ivi, Cebula czy nawet Wdowiak. Z drugiej strony może właśnie to pomoże podopiecznym trenera Papszuna, że Rubin na pewno zagra z nimi znacznie bardziej otwartą piłkę?

O której mecz Rakowa z Rubinem?

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Rubinem Kazań odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 21:00. Transmisja z niego będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Dziurawa obrona i personalne wątpliwości Magiery. Problemy Śląska przed meczem z Hapoelem