Oficjalnie: Jack Grealish zawodnikiem Manchesteru City. Ogromne pieniądze za Anglika

Od dłuższego czasu w mediach społecznościowych krążyły informacje o tym, że Jack Grealish ma tego lata przenieść się z Aston Villi do mistrza Anglii Manchesteru City. Informacje o transferze podał wczoraj znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Poważny krok w karierze Grealisha

Jack Grealish był zawodnikiem Aston Villi od szóstego roku życia. Tylko raz, na jeden sezon, był wypożyczony do Notts County. Anglik na poziomie Premier League rozegrał do tej pory 96 spotkań, strzelił 15 bramek i zaliczył 19 asyst. W swoim rdzennym klubie był motorem napędowym każdej akcji podczas meczów.

Jack Grealish przeniósł się do Manchesteru City za 100 milionów funtów. Zawodnik podpisał kontrakt do 2026 roku. To pierwszy oficjalny transfer w karierze piłkarza. Grealish wydał oficjalne oświadczenie, w którym pożegnał się z fanami Aston Villi. „Byłem zawodnikiem tego klubu przez 19 lat, a kibicuję mu przez całe życie” – zaczął nowy nabytek Manchesteru City. „Za każdym razem gdy grałem w koszulce Villi, dawałem z siebie wszystko i zostawiałem serce na boisku” – dodał zawodnik. „Zawsze będę fanem tegoo klubu, bo go kocham całym serce. Mam nadzieję, że kibice zrozumieją moją decyzję o odejściu” – zakończył Grealish.

twittertwitterCzytaj też:

Oficjalnie: Leo Messi nie przedłuży kontraktu z Barceloną! Koniec pewnej epoki