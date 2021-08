Dokąd pójdzie Leo Messi? Tylko jeden kierunek wydaje się możliwy

Leo Messi jest zawodnikiem Barcelony od 2000 roku. 30 czerwca skończył się kontrakt Argentyńczyka, ale mało kto spodziewał się, że legendarny zawodnik nie podpisze nowej umowy z Blaugraną. Tymczasem klub wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformował, że Messi nie wystąpi w koszulce od nowego sezonu w koszulce katalońskiej drużyny. Cały piłkarski świat zastanawia się, na jakich boiskach będzie w kampanii 21/22 występował Argentyńczyk.

Messi pójdzie do PSG?

Leo Messi w innej koszulce niż tej z Barcelony to szokująca wizja dla każdego fana piłki nożnej. Taka sytuacja będzie jednak miała miejsce. Według hiszpańskiego dziennikarza Josepa Pedrerola jedyną możliwą drużyną, w której możemy zobaczyć Argentyńczyka jest PSG. – Piłkarz i francuski klub są bardzo blisko dojścia do porozumienia. Właściciele Paryżan zawsze mieli nadzieję na przekonanie Messiego do transferu. Mówili, że mogą wkroczyć do akcji, jeśli coś w sprawie nowego kontraktu z Barceloną pójdzie nie tak — stwierdził prowadzący programu „El Chiringuito”.

Argentyńczyk jest w szoku

Hiszpańska gazeta „Mundo Deportivo” podaje, że „Messi jest w szoku”. „Przyleciał w środę do Barcelony, ponieważ w czwartek miał podpisać nowy kontrakt z klubem, z którym miał wstępne porozumienie. Leo chce pożegnać się z kibicami, ale szybko tego nie zrobi. Najpierw chce przetrawić tę nową sytuację” – napisano na łamach prasy.

