Manchester City rozpoczął sezon od porażki. Leicester City z kolejnym trofeum

Manchester City przyzwyczaił w ostatnich latach do swojej obecności w meczach o Tarczę Wspólnoty. Na trzy poprzednie tego typu mecze, dwa razy brali w nich udział piłkarze The Citizens. Nie zwykło się jednak oglądać drużyny Pepa Guardioli, która tej Tarczy ostatecznie nie wygrywa. Tak jednak stało się tym razem. Wynik spotkania został ustalony przez byłego zawodnika Manchesteru – Kelechiego Iheanacho.

Debiut rekordzisty i bramka zmiennika

Mecz o Tarczę Wspólnoty można sprowadzić do dwóch wydarzeń – debiutu Jacka Grealisha i bramki Kelechiego Iheanacho. Ten pierwszy przeszedł z Aston Villi za 100 milionów funtów i został najdroższym angielskim zawodnikiem w historii. Syn Albionu pojawił się na boisku w 65. minucie. Pep Guardiola był zadowolony z gry swojego nowego podopiecznego w meczu o Tarczę. – Był bardzo dobry. Agresywny, dobrze wchodził w pojedynki z obrońcami – powiedział trener po meczu. – Poznamy go i z dnia na dzień będzie się prezentował coraz lepiej. Nie przyszedł tu na 25 minut, tylko na 5-6 lat – dodał Guardiola.

Wynik końcowy został ustalony przez Kelechiego Iheanacho, który wszedł na boisko w 79. minucie. Minutę przed zakończeniem podstawowego czasu gry faulu we własnym polu karnym dopuścił się Nathan Ake. Sędzia wskazał na 11. metr a do rzutu karnego podszedł właśnie Nigeryjczyk. Piłkarz mocno przymierzył w swoją prawą stronę. Bramkarz The Citizens wyczuł swojego przeciwnika, ale strzał był za mocny i „wyłamał” rękę golkipera.

Sezon Premier League zaczyna się w sobotę 14 sierpnia od meczu Manchester United - Leeds o godzinie 13:30.

