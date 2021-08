Łzy Messiego na konferencji prasowej. „Nie chciałem opuszczać tego klubu. Kocham go”

Parę dni temu spadła na piłkarski świat druzgocąca wiadomość – Leo Messi odchodzi z Barcelony. Każdy, kto łudził się, że jest to tylko klubowa zagrywka, by wywrzeć presję na lidze, teraz już musi w to uwierzyć. Argentyńczyk wziął udział w konferencji prasowej, w której wypowiedział się na temat kulis odejścia z klubu, swoich odczuć i przyszłości.

„Muszę się pożegnać”

Leo Messi wyszedł na konferencję prasową głęboko poruszony. Argentyńczyk długo zbierał się do przemówienia wstępnego, które miał wygłosić przed częścią z pytaniamim – To dla mnie bardzo trudne. Nie jestem na to gotowy – powiedział na początku. – Moja rodzina i ja byliśmy przekonani, że tu zostaniemy – dodał legendarny piłkarz. – Teraz muszę powiedzieć „do widzenia” – przyznał zawodnik. – Po 21 latach, muszę z żoną i dziećmi opuścić to miejsce – powiedział wzruszony Messi.

Zawodnik potwierdził też, że zdążył ustalić warunki zostania w klubie. – Nie miałem żadnego problemu z Barceloną. Ustaliliśmy z władzami wszystkie szczegóły. Byłem przekonany do tego, by zostać w Katalonii, ale nie jest to możliwe ze względu na zasady La Ligi – wytłumaczył Messi.

„Nie chciałem opuszczać tego klubu”

Gdy Leo Messi zakończył swoją przemowę, wszyscy obecni na sali wstali i bardzo długo bili mu brawo. Podczas pytań od dziennikarzy Messi podkreślał, że nie taki był plan na przyszły sezon. – Nie chciałem opuszczać tego klubu. Kocham go – powiedział Argentyńczyk.

Czytaj też:

Manchester City rozpoczął sezon od porażki. Leicester City z kolejnym trofeum