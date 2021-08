Z jakim numerem Messi może zagrać w PSG? Klub buduje napięcie, jest kilka opcji

O transferze Messiego do PSG wiadomo wiele. Na przykład to, że zwiąże się z tym klubem dwuletnim kontraktem; że zarobi krocie, czyli 35 milionów euro rocznie i to nie licząc dodatków; że stworzy jedno z najbardziej ekscytujących trio w historii futbolu razem z Neymarem i Kylianem Mbappe. Pytanie, z jakim numerem zagra?

Który numer dla Messiego w PSG?

Napięcie w tej kwestii budują również sami paryżanie. Na specjalnym filmiku zapowiadającym przyjście Argentyńczyka widać dwie odsłonięte koszulki – właśnie Neymara z numerem „10” na plecach i Mbappe z „siódemką”. Wiadomo zatem, że tych dwóch te dwa dla Messiego pozostaną zajęte. Jakie są inne opcje?

W tej chwili w PSG wolne są: 13, 25, 26 i 28 – żaden z nich jednak nie wydaje się odpowiednim dla gwiazdy tak wielkiego formatu. Niewykluczone, że któryś z podopiecznych Mauricio Pochettino będzie musiał zwolnić numer specjalnie dla Argentyńczyka. Jaki mógłby go interesować? Na przykład „11”, obecnie zajmowany przez Angela Di Marię. Skrzydłowy jest jednak wielkim przyjacielem Messiego, więc być może to właśnie z nim w tej sprawie porozumie się nowy nabytek PSG.

Wcześniej, w Barcelonie, Messi nosił na plecach najpierw „30”, a potem „19”. Było to jednak w czasach, zanim stał się żywą legendą futbolu i gdy w Dumie Katalonii grał jeszcze Ronaldinho.

