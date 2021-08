Leo Messi już po konferencji w Paryżu. „Nadal chcę grać i zdobywać trofea”

Leo Messi wystąpił 11 sierpnia na swojej pierwszej konferencji prasowej w roli piłkarza Paris Saint-Germain. Podpisanie umowy z francuskim klubem jest w świecie europejskiego sportu sensacyjnym wydarzeniem. Argentyńczyk nie ukrywał swojego zadowolenia z faktu, że ostatecznie znalazł się w drużynie Mauricia Pochettino.

Leo Messi o swoim samopoczuciu i kolegach z zespołu

– Każdy wie, że moje odejście z Barcelony było dla mnie ciężkim doświadczeniem. Teraz jednak jestem szczęśliwy, że będę grał tutaj. Nie mogę się doczekać, aż dołączę do moich kolegów i zacznę trenować – powiedział na wstępie Leo Messi. Argentyński zawodnik spotka w swoim nowym klubie takie gwiazdy, jak Kylian Mbappe i Neymar. – To niesamowite. Bardzo się cieszę, że będę mógł codziennie widywać drużynę z tak wspaniałymi piłkarzami – stwierdził zawodnik. – Będę grał z najlepszymi piłkarzami na świecie – dodał piłkarz.

„Nadal chcę grać i zdobywać trofea”

Messi nie pozostawił złudzeń, że jest zmotywowany do tego, aby w Paryżu walczyć o najwyższe cele. – Nadal chcę grać i zdobywać trofea – powiedział zawodnik. – Czuję, że moi koledzy są gotowi do walki o każdy cel – ocenił Argentyńczyk. Piłkarz wypowiedział się również w kontekście walki o upragnioną Ligę Mistrzów. PSG nigdy jeszcze nie zdobyło tego trofeum, a sam Messi z pewnością już zatęsknił za smakiem zwycięstwa w Europie. – Przyszedłem tutaj by pomóc. Moim celem jest wygrać ten puchar, a Paryż wydaje się najlepszym miejscem do spełnienia tych zamiarów – powiedział Messi.

Czytaj też:

Kiedy Messi zadebiutuje w PSG? „Le Parisien” podaje datę