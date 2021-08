Legia nie zagra w Lidze Mistrzów. Wciąż ma jednak szansę na europejskie puchary

Legia Warszawa po porażce z Dinamem Zagrzeb pożegnała się z marzeniami o grze w Lidze Mistrzów. Nie oznacza to jednak końca szans mistrza Polski na awans do europejskich pucharów. Taka okazja nadarzy się w dwumeczu ze Slavią Praga, która również odpadła na etapie kwalifikacji do Champions League.

Legia Warszawa wprawdzie w pierwszym meczu z Dinamem Zagrzeb wywalczyła cenny remis (1:1), ale już w rewanżu na własnym stadionie musiała uznać wyższość rywali. Ci wykazali się doświadczeniem i skutecznością, czego zabrakło po stronie mistrza Polski. Walka o Ligę Europy Podopieczni Czesława Michniewicza mają jednak okazję na dalsze ogrywanie się w europejskich pucharach. Przed nimi szansa na awans do fazy grupowej Ligi Europy, a rywalem stołecznego klubu będzie Slavia Praga. Drużyna ze stolicy Czech odpadła po dwumeczu z węgierskim Ferencvarosi TC i również pozostaje jej walka o udział w mniej prestiżowych, ale wciąż znaczących rozgrywkach. Pierwsze spotkanie fazy play-off zostanie rozegrane 19 sierpnia o godz. 19 w Pradze. Rewanż zaplanowano na 26 sierpnia w Warszawie. Początek drugiego meczu, który wyłoni uczestnika fazy grupowej Ligi Europy, o godz. 21. Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski zapowiedział już, że stacja przeprowadzi transmisję obu spotkań. Starcie będzie można śledzić także w serwisie sport.tvp.pl. Czytaj też:

Legia Warszawa ukarana przez UEFA. Klub musi zapłacić