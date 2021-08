Chelsea powalczy o kolejne trofeum. Dziś Superpuchar Europy

Pod koniec maja Chelsea sięgnęła po puchar Ligi Mistrzów, pokonując w finale Manchester City. Podopieczni Thomasa Tuchela jeszcze przed inauguracją nowego sezonu Premier League staną przed szansą wywalczenia kolejnego trofeum. Jako triumfator Champions League przystąpią do meczu o Superpuchar Europy, w którym zmierzą się ze zwycięzcą Ligi Europy, Villarreal.

Zmiany w Chelsea

Niekwestionowanym faworytem starcia będzie Chelsea, która poprzednie rozgrywki ligi angielskiej zakończyła na czwartym miejscu. Ekipa z Londynu od tego czasu przeszła małe roszady kadrowe.

Z zespołem pożegnał się Olivier Giroud, który przeszedł do AC Milan. W barwach The Blues nie zobaczymy również Victora Mosesa. Pomocnik od nowego sezonu będzie występował w Spartaku Moskwa. Lada dzień do drużyny ma dołączyć z kolei Romelu Lukaku, który będzie stanowił o sile ofensywnej triumfatora Ligi Mistrzów.

Emery przed szansą na pierwszy triumf

Rywalem Chelsea będzie Villarreal, które sięgnęło po puchar Europy. Żółta Łódź Podwodna w finale pokonała po rzutach karnych Manchester United, a teraz stanie przed szansą postawienia się innej angielskiej drużynie. Hiszpański klub, podobnie jak Chelsea, również nie przeprowadził jeszcze spektakularnych transferów. Póki co w drużynie został Pau Torres, który jeszcze niedawno był łączony m.in. właśnie z Czerwonymi Diabłami.

I chociaż Villarreal zajął w ostatnim sezonie ligi hiszpańskiej siódme miejsce, to triumfem w Lidze Europy udowodnił, że drużyna prowadzona przez Unaia Emery'ego potrafi ogrywać teoretycznie silniejszych rywali. Hiszpański trener ma z kolei wiele do udowodnienia. Do tej pory czterokrotnie triumfował w Lidze Europy, ale nie udało mu się jeszcze sięgnąć po Superpuchar.

Kiedy Superpuchar Europy?

Mecz Chelsea – Villarreal rozpocznie się w środę 11 sierpnia o godz. 21. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Polsat i Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie ipla.tv.

