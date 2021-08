Już za chwilę rusza Bundesliga. Bayern Monachium z Lewandowskim w składzie wraca do gry

Poprzedni sezon Bundesligi rozpoczął się dla Roberta Lewandowskiego bardzo przyjemnie. Polak w meczu otwarcia 18 września zdobył bramkę, a jego Bayern wygrał aż 8:0 z Schalke 04. Koniec kampanii 20/21 też był dla kapitana reprezentacji Polski godnym pozazdroszczenia. Reprezentant Biało-Czerwonych strzelił w ostatniej kolejce 41. bramkę w sezonie, bijąc tym samym rekord legendarnego Gerda Muellera. Dodatkowo wraz ze swoim klubem Lewandowski przypieczętował wtedy kolejne z rzędu mistrzostwo Bundesligi.

Nowy sezon, stare cele

Bayern Monachium ma z pewnością szanse i możliwości na ponowne wygranie Bundesligi. Do klubu przyszedł trener Julian Nagelsmann, który ma zamiar poprowadzić swoją drużynę do kolejnych krajowych trofeów. Nie można jednak zapominać o innych klubach, które z roku na rok stawiają coraz bardziej zdecydowaną gardę i wystawiają swoje kandydatury do walki o mistrza kraju. Wśród takich zespołów znajdują się na pewno RB Lipsk (wicemistrz Niemiec) i Borussia Dortmund, która zakończyła ostatnie zmagania na trzecim stopniu podium.

Kiedy startuje Bundesliga?

Bundesliga rozpocznie się 13 sierpnia meczem Borussia Moenchengladbach – Bayern Monachium. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 20:30. Wszystkie mecze z tych rozgrywek będzie można oglądać na nowej platformie Viaplay. Poniżej przedstawiamy pełen terminarz pierwszej kolejki ligi niemieckiej.

Pierwsza kolejka Bundesligi

13 sierpnia, piątek

20:30 Borussia Moenchengladbach – Bayern Monachium



14 sierpnia, sobota

15:30 VfL Wolfsburg - Bochum

VfL Wolfsburg - Bochum 15:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen

Union Berlin - Bayer Leverkusen 15:30 VfB Stuttgart - Furth

VfB Stuttgart - Furth 15:30 FC Augsburg - TSG Hoffenheim

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 15:30 Arminia Bielefeld - SC Freiburg

Arminia Bielefeld - SC Freiburg 15:30 Borussia Dortmund - Eintracht Franfurt

15 sierpnia, niedziela

15:30 FSV Mainz 05 - RB Lipski

FSV Mainz 05 - RB Lipski 17:30 FC Koeln - Hertha Berlin

Czytaj też:

Sousa w pierwszym wywiadzie po Euro. „Poziom naszej drużyny to nie poziom Lewandowskiego”