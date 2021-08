Śląsk z zaliczką przed rewanżem w Izraelu. Stawką awans do czwartej rundy el. Ligi Konferencji

Śląsk Wrocław stanie przed szansą awansu do czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Podopieczni Jacka Magiery w pierwszym spotkaniu pokonali Hapoel Beer Szewa 2:1, dzięki czemu do rewanżu przystąpią z jednobramkową zaliczką.