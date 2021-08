Xavi skomentował przejście Messiego do PSG. Wymowne słowa Hiszpana

Lionel Messi był niekwestionowanym symbolem FC Barcelony i żywą legendą klubu. Po tym, jak z Camp Nou odchodzili Xavi i Iniesta, którzy również mieli status jednych z najważniejszych graczy w historii Blaugrany, wydawało się, że podobny scenariusz z udziałem Argentyńczyka jest mało realny. 34-latek nie podpisał jednak nowego kontraktu z Dumą Katalonii, a nowych wyzwań poszuka w barwach Paris Saint-Germain. – Jest mi po prostu smutno z powodu Leo – przyznał Xavi w rozmowie z „The Times”.

Xavi o Messim: Będę za nim tęsknił

Hiszpan, który zdobył 24 trofea w barwach Barcelony, odszedł z Camp Nou sześć lat temu. Xavi najpierw grał w katarskim Al Sadd, a później objął stanowisko trenera klubu. Teraz podkreślił, że jego były kolega chciał zostać w Katalonii. – Jedyne, co mogę teraz powiedzieć to to, że będę za nim bardzo tęsknił. Trudno mi wyobrazić sobie Messiego w innej koszulce niż ta Barcy – dodał.

Hiszpan przy okazji pokusił się o dywagowanie na temat przyszłości Dumy Katalonii. Jego zdaniem kluczową postacią zespołu będzie kiedyś Pedri. – Jest niewiarygodny. To zawodnik pokroju Iniesty – ocenił Xavi. – On będzie świetny. Właściwie już teraz gra imponująco, ale może być jeszcze lepszy – podkreślił.

