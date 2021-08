Messi i Ronaldo w jednej drużynie? „AS” o planach prezesa PSG

Przed laty mianem „Galacticos” określano drużynę Realu Madryt, do której ściągano najlepszych piłkarzy na świecie. O sile zespołu stanowili m.in. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham czy Roberto Carlos. Teraz do miana piłkarskiej potęgi aspiruje Paris Saint-Germain, które zakontraktowało Lionela Messiego.

Argentyńczyk będzie występował w ataku z Neymarem i Kylianem Mbappe, co ma zapewnić paryżanom trofea. Jeśli dodamy do tego sprowadzenie Ginaluigiego Donnarummy, Sergio Ramosa i Georginio Wijnalduma, to zaczyna nam klarować się istnie „galaktyczna” jedenastka. Nie należy zapominać również o innych asach PSG z Marco Verrattim i Angelem Di Marią na czele.

Mbappe do Realu?

W zespole PSG może jednak dojść do kolejnych, poważnych przetasowań. Od dłuższego czasu Mbappe łączony jest z Realem Madryt, a sam Francuz miał być zainteresowany dołączeniem do Królewskich. Nasser Al-Khelafi nie zamierza jednak sprzedawać młodego gwiazdora, którego kontrakt wygasa za rok. To właśnie w 2022 roku Mbappe może odejść do Realu za darmo.

Taki obrót spraw na Parc des Princes mógłby zostać uznany za marketingową i wizerunkową porażkę. Nowe światło na kwestię transferu Mbappe rzucają jednak doniesienia dziennika „AS”. PSG mając świadomość, że Francuz nie zamierza przedłużać kontraktu, puści gwiazdora za darmo, ale w zamian sprowadzi Cristiano Ronaldo.

Nowi „Galacticos”

Umowa Portugalczyka z Juventusem również wygasa 30 czerwca 2022 roku. Piłkarz Starej Damy za rok będzie miał już 37 lat, a podpisanie dwuletniego kontraktu z PSG byłoby dla niego ostatnim przystankiem przed zakończeniem kariery lub odejściem do mniej wymagającej ligi: amerykańskiej lub katarskiej – podaje „AS”.

Taki scenariusz mógłby usatysfakcjonować wszystkie strony. Real zyskałby zawodnika, na którego „poluje" już od dłuższego czasu. PSG mogłoby przeznaczyć środki z pensji Mbappe na wynagrodzenie Ronaldo, tym samym nie martwiąc się o finansowe fair play. Kibice z kolei mogliby oglądać w akcji trio Neymar – Ronaldo – Messi, a właściciel PSG zrobiły kolejny krok w kierunku budowania nowych „Galacticos”.

