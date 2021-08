NA ŻYWO: Kto zostanie nowym prezesem PZPN? Transmisja z walnego zgromadzenia delegatów

Zbigniew Boniek rządził Polskim Związkiem Piłki Nożnej przez 9 lat. Druga w założeniu czteroletnia kadencja przedłużyła się o rok w wyniku epidemii koronawirusa i przełożenia mistrzostw Europy na 2021 rok. W środę poznamy nowego prezesa PZPN, który przejmie schedę po odchodzącym do UEFA byłym napastniku Juventusu.

Kandydaci na prezesa PZPN

Kandydatów na prezesa PZPN jest dwóch Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Pierwszy z nich pełnił do tej pory rolę wiceprezesa PZPN. Długo wydawało się, że to on właśnie jest głównym kandydatem do przejęcia władzy w związku. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że to drugi kandydat Cezary Kulesza jest bliżej wygranej.

Krzysztof Stanowski w programie „Stan Futbolu” stwierdził, że na 99,9 proc. nowym prezesem zostanie właśnie były prezes Jagielloni. – Ta kampania rozgrywała się w dużej mierze po meczach reprezentacji. Koźmiński pił wino w gronie dwóch-trzech znajomych, a Kulesza chodził z kieliszkiem od stolika do stolika – mówił jeszcze dziennikarz.

O tym, kto faktycznie zasiądzie na fotelu prezesa dowiemy się już w środę 18 sierpnia, ponieważ głównym punktem programu walnego zgromadzenia będzie wybór nowego szefa PZPN.

