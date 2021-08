Wybrano nowego prezesa PZPN. Kim jest Cezary Kulesza?

18 sierpnia w środę na walnym zgromadzeniu PZPN został wybrany nowy prezes związku. Stosunkiem głosów 92 do 23 ustalono, że miejsce ustępującego ze stanowiska Zbigniewa Bońka zastąpi Cezary Kulesza, znany w środowisku piłkarskim były zawodnik i biznesmen, były prezes Jagiellonii Białystok.

Kariera piłkarska Kuleszy

Cezary Kulesza nie był piłkarzem najwyższych lotów. Urodzony w 1962 roku biznesmen reprezentował takie drużyny, jak Gwardia Białystok, czy Olimpia Zambrowo. Przez krótki okres nowy prezes PZPN grał również w Jagielloni Białystok. Tam rozegrał na najwyższym szczeblu zmagań piłkarskich 15 spotkań. Chwilę reprezentował barwy belgijskiego RFC Aube. Po powrocie do kraju Kulesza grał w rezerwach „Jagi” i Supraślance Supraśl. Tam w 1996 roku zakończył swoją karierę.

Biznesmen prezesem PZPN

Nowy prezes PZPN o wiele lepiej poradził sobie w biznesie. W 1994 roku założył wytwórnię fonograficzną o nazwie Green Star Music, która specjalizuje się w muzyce tanecznej, głównie disco polo. – Tę muzykę było słychać z każdego miejsca. Na początku nazywano ją muzyką chodnikową. Pełno jej było na bazarkach, na ulicach. To był taki przekaz podwórkowy, bo tej muzyki nie było w TVP. To było nie do przyjęcia dla Telewizji Publicznej. A tu w regionie białostockim tych zespołów było najwięcej. I ja je znałem. Wiedziałem, jakie wychodzą nakłady płyt i wiedziałem, że z tego może być większy biznes – mówił na początku czerwca w wywiadzie dla redakcji Wprost Kulesza. Oprócz muzyki prezes PZPN zainwestował między innymi w nieruchomości i branżę hotelarską.

