Osłabienie Legii przed meczem ze Slavią. Nie zagra podstawowy zawodnik

Legia Warszawa po dwumeczu z Dinamem Zagrzeb odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wciąż jednak mają szansę na grę w fazie grupowej Ligi Europy. By tam awansować, muszą pokonać Slavię Praga. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Pradze, gdzie podopieczni Czesława Michniewicza będą chcieli wywalczyć korzystny rezultat przed rewanżem na własnym stadionie.

Slisz nie zagra

Kolegom nie pomoże Bartosz Slisz, który doznał urazu kolana podczas ostatniego treningu przed meczem z czeską drużyną – przekazała Legia w krótkim komunikacie. „Dalsza wymagana diagnostyka będzie miała miejsce po powrocie zespołu do Warszawy” – dodano.

Brak 22-latka będzie dużym osłabieniem, ponieważ jak do tej pory pomocnik wystąpił we wszystkich trzech meczach Ekstraklasy nowego sezonu. Slisz występował również w meczach kwalifikacyjnych do Ligi Mistrzów i prawdopodobnie Michniewicz postawiłby na niego również w starciu ze Slavią.

Slavia Praga – Legia Warszawa. Transmisja meczu

Mecz Slavii z Legią rozpocznie się 19 sierpnia w czwartek o godzinie 19. Mecz będzie można oglądać na TVP 2, TVP Sport i sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie podczas Pucharu Ukrainy. Piłkarze i trener zaatakowali sędziego