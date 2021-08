UEFA ogłosiła nominacje do nagrody dla piłkarza roku. Na liście zabrakło Lewandowskiego

Robert Lewandowski znalazł się na liście zawodników nominowanych do nagrody dla najlepszego napastnika ubiegłego sezonu. Polak nie ma za to szans na statuetkę dla najlepszego piłkarza, ponieważ zabrakło go na krótkiej liście ogłoszonej przez UEFA.