Ajax Amsterdam pokazał nietypowe koszulki na nowy sezon. To hołd dla Boba Marleya

Chociaż Bob Marley zmarł w 1981 roku, to do dziś jest doceniany przez fanów muzyki reggae na całym świecie. O jamajskim wokaliście nie zapominają także kibice Ajaksu Amsterdam, którzy od 2008 roku przed meczami śpiewają „Three Little Birds”, czyli piosenkę Marleya.

Wspomniany utwór stał się hymnem sympatyków klubu ze stolicy Holandii. W przerwie jednego z meczów rozgrywanego w 2018 roku zaśpiewał go syn legendarnego muzyka, Ky-Mani Marley. Na tym nie koniec współpracy klubu z rodziną piosenkarza, a w piątek 20 sierpnia do sprzedaży trafił trzeci zestaw koszulek na sezon 2021/2022, który powstał po konsultacjach z krewnymi Marleya. Za wykonanie odpowiada z kolei firma Adidas.

Czarne trykoty zostały wzbogacone o kolory inspirowane flagą Jamajki. Z tyłu koszulek znalazły się z kolei trzy kolorowe ptaszki, co ma nawiązywać do tytułu piosenki Marleya. Projekt tak spodobał się kibicom, że już krótko po uruchomieniu sprzedaży strona Ajaksu zawiesiła się, a administratorzy wprowadzili system kolejkowy. Około godz. 17 na wejście na stronę trzeba było poczekać 10 minut.

twitterCzytaj też:

Juventus pokazał koszulki na nowy sezon. Internauci nie szczędzą słów krytyki