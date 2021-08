Po sukces na przekór problemom zdrowotnym. Kiedy mecz Rakowa Częstochowa z KAA Gent?

26 sierpnia odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań w historii Rakowa Częstochowa. Tego dnia zespół spod Jasnej Góry zmierzy się z ekipą z Gandawy, którą w pierwszym meczu niespodziewanie pokonał 1:0. Teraz podopieczni Marka Papszuna będą musieli utrzymać to prowadzenie – tylko i aż.

Doskonała defensywa i trochę męczarni Rakowa

Błędem byłoby napisanie, że przez kolejne rundy częstochowianie szli niczym burza. Najpierw męczyli się z dużo słabszą Suduvą, którą pokonali dopiero po rzutach karnych. Następnie sensacyjnie wyeliminowali Rubin Kazań, choć nikt nie dawał im na to szans. Bohaterem był Vladislavs Gutkovski, strzelec jedynej bramki w całym dwumeczu. Gent również miało okazać się zaporą nie do przejścia, a jednak Andrzej Niewulis dał zwycięstwo swojej ekipie 1:0. W pięciu meczach w Europie Raków nie stracił więc jeszcze ani jednej bramki.

– Dobra obrona to nasz fundament. Chcemy strzelać więcej goli, ale gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Do Belgii lecimy nie tylko po to, żeby się bronić, ale dyktować swoje warunki gry – powiedział Niewulis na konferencji prasowej.

Problemy zdrowotne piłkarzy Rakowa

A to wszystko Raków osiągał mimo sporych kłopotów kadrowych. Już kilka tygodni temu z powodu kontuzji na długo z gry „wyleciał” Ben Lederman, choć był szykowany do roli lidera drugiej linii częstochowian. Z kolei kilka dni temu okazało siłę, że w wielu następnych meczach nie zagra też Zoran Arsenić. Stoper złamał rękę. Boisko na noszach opuszczał też Wiktor Długosz. Ten jednak w rewanżu ma być do dyspozycji trenera. Do ćwiczeń powoli wracają też Daniel Bartl i Igor Sapała, ale ich występów z Gent raczej nie powinniśmy się spodziewać. To samo tyczy się Tomasa Petraska.

Kiedy i gdzie transmisja starcia Gent – Raków?

Mecz KAA Gent – Raków Częstochowa zaplanowano na 26 sierpnia na godzinę 20:00. Odbędzie się on w Gandawie. Spotkanie to transmitowane będzie na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Skomentują je Maciej Iwański i Robert Podoliński.

Czytaj też:

Znamy rywalki Polek w 1/8 finału mistrzostw Europy. Kiedy i z kim zagrają o ćwierćfinał?